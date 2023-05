Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Ortsteil Stadtmitte - Fahrzeugbrand

Plettenberg (ots)

Am späten Sonntagabend gegen 21:50 Uhr wurden die Kräfte der Feuer- und Rettungswache zu einem Fahrzeugbrand in den Ratscheller Weg alarmiert. Bei Eintreffen war bereits eine starke Rauchentwicklung aus dem Motorraum eines BMW zu erkennen. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem C-Rohr vor und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Nachdem das Feuer aus war und das Fahrzeug mittels Wärmebildkamera kontrolliert wurde, wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Die Feuerwehr rückte nach circa 1 Stunde Richtung Wache ein

Zur Brandursache und Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell