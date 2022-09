POL-EN: Senior begeht unter Alkoholeinfluss Unfallflucht

Wetter (ots) - Am Mittwochabend entzündeten Unbekannte eine trockene Grasfläche an einem Waldgebiet am Oberberger Weg. Gegen 18:00 Uhr meldeten Anwohner ein Feuer auf der Grasfläche und verständigten die Feuerwehr. Nach Angaben der Zeugen soll sich eine Gruppe von sechs Kindern vom Brandort entfernt haben, als die Rettungskräfte eintrafen. Diese wurden als 4 bis 12 Jahre beschrieben, sie trugen T-Shirt und Shorts. ...

