Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Jugendlicher flüchtete mit Pkw vor der Polizei ++ Seevetal/Maschen - Trunkenheitsfahrt

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Jugendlicher flüchtete mit Pkw vor der Polizei

Ein 17-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen, 13.8.2023, unbefugt mit dem Pkw seiner Eltern in Meckelfeld unterwegs gewesen. Zunächst fiel der Wagen den Beamten gegen 2:45 Uhr auf, weil das Licht nicht eingeschaltet war. Bei dem Versuch, den PKW zur Kontrolle anzuhalten, gab der Fahrer Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit durch ein Wohngebiet, sodass die Beamten die Verfolgung aus Sicherheitsgründen abbrechen mussten.

Gegen 5:20 Uhr trafen die Polizisten erneut auf den Wagen. Auch dieses Mal fuhr dessen Fahrer davon, konnte aber wenig später ermittelt werden. Wie sich herausstellte, hatte er 17-Jährige heimlich den Schlüssel des Wagens seiner Eltern an sich genommen und war damit in der Nacht umher gefahren. Die Beamten stellten den Schlüssel sicher und übergaben ihn an die Erziehungsberechtigten. Gegen den Jugendlichen wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Seevetal/Maschen - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntagabend, 13.8.2023, gegen 20:20 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 65-jährigen Mann, der mit einem VW auf dem Fachenfelder Weg unterwegs war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte der Mann einen Wert von über 1,2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten leiteten in ein Strafverfahren gegen den 65-Jährigen ein.

