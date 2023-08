Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Dieb schlich sich ein

Verden/Dauelsen. In ein Einfamilienhaus an der Straße Im Knippsande hat sich am Mittwoch zwischen 18:30 und 19 Uhr ein unbekannter Täter eingeschlichen. Durch ein offenstehendes Fenster gelangte der Unbekannte in das Haus und entwendete aufgefundenes Bargeld, mit dem er unerkannt floh. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Einbruch in Fahrradgeschäft

Ottersberg/Posthausen. Mehrere Rennräder wurden in der Nacht auf Donnerstag aus einem Fahrradgeschäft in Posthausen entwendet. Die Diebe verschafften sich gegen 00:30 Uhr nach Einschlagen der Eingangstür Zutritt zum Geschäft. Während der Tat wurden die Diebe vom Sicherheitsdienst überrascht, woraufhin die Diebe von der weiteren Tatbegehung abließen und den Ort des Geschehens fluchtartig verließen und davonfuhren. Mögliche Zeugen, die den weißen Transporter in Posthausen oder Umgebung wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 mit dem Polizeikommissariat Achim in Verbindung zu setzen.

Einbrecher in Dauelsen

Verden/Dauelsen. Am Mittwoch zwischen 15 und 18 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Hamburger Straße ein. Sie zerstörten eine Fensterscheibe und stiegen danach in das Haus ein, wo sie Bargeld und Schmuck erbeuteten. Unerkannt flüchteten sie letztlich vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Transporterfahrer greift Radfahrerin an - Zeugen gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Nach einem Angriff eines Transporterfahrers auf eine Radfahrerin sucht die Polizei Osterholz nach möglichen Zeugen des Vorfalls, der sich am Mittwoch gegen 08:20 Uhr auf der Straße Unter den Linden ereignet hat. Nahe dem Einmündungsbereich zur Pennigbütteler Straße/Im Dorfe habe der Autofahrer sie zunächst angehupt und ihr den Weg abgeschnitten, sodass die 34-jährige Radfahrerin, die ihr Kleinkind im Fahrradanhänger dabei hatte, abrupt anhalten musste. Der Mann sei ausgestiegen und beleidigend, bedrohend sowie handgreiflich geworden, indem er mehrmals die Mütze der Frau ergriffen habe. Das Kennzeichen des Fahrzeuges des Angreifers liegt der Polizei nicht vor. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 50 Jahre alten, rund 175 cm großen Mann handeln, der einen rückenlangen Zopf trug. Unterwegs war er mit einem orangefarbenen Firmen-Transporter. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Einbruch in Hörakustiker-Geschäft

Schwanewede. In ein Hörakustiker-Geschäft Am Markt sind in der Nacht auf Mittwoch unbekannte Täter eingebrochen. Gewaltsam öffneten sie die Tür zum Geschäft, um anschließend in die Räumlichkeiten einzusteigen. Mit aufgefundenem Bargeld flüchteten sie letztlich vom Tatort. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

E-Bikes aus Schuppen entwendet

Ritterhude. Aus einem Schuppen hinter einem Wohnhaus an der Bremer Landstraße entwendeten unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch zwei hochwertige E-Bikes. Obwohl sowohl der Schuppen als auch die Pedelecs der Marke Victoria gesichert waren, konnten die Diebe ihre Beute erlangen und unbemerkt vom Tatort schaffen. Hinweise nimmt die Polizeistation Ritterhude unter Telefon 04292/811740 entgegen.

