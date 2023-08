Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Rüttelplatte entwendet

Verden. In der Nacht auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter eine Rüttelplatte von einer Baustelle an der Max-Planck-Straße, Ecke Borsteler Chaussee. Die Polizei Verden ermittelt wegen Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Diebstahl aus Transporter

Achim. Aus einem an der Uphuser Heerstraße abgestellten Transporter entwendeten unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag diverse Möbel. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Bushaltestelle beschädigt

Kirchlinteln/Luttum. Unbekannte Täter beschädigten zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh eine Bushaltestelle der Grundschule Luttum an der Straße Vor den Schüttenbrüchen. Die Unbekannten zerstörten zwei Glasfüllungen der Haltestelle. Die Polizeistation Kirchlinteln ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter Telefon 04236/943370 zu melden.

Wildunfall: Fünf Verletzte

Kirchlinteln/Neddenaverbergen. Vier junge Menschen wurden am Dienstag gegen 21:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf einem unbefestigten Weg, der die Verlängerung der Michaelisstraße darstellt, leicht verletzt. Die 18-jährige Fahrerin eines Fords hatte vier Mitfahrer im Pkw, als sie aufgrund eines querenden Rehs nach rechts vom Weg abkam, einen Baum touchierte und letztlich mit dem Wagen in Seitenlage in einem Graben zum Stehen kam. Alle fünf Personen im Alter 16-18 Jahren erlitten leichte Verletzungen, lediglich die Fahrerin musste jedoch mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Sachbeschädigung durch Graffiti

Lilienthal. Unbekannte Täter beschädigten im Laufe der letzten Wochen ein Werbeschild für das Neubaugebiet Moorender Straße mit Graffitischmierereien. Die geschädigte Firma erstattete am Dienstag deswegen Anzeige. Die Polizei Lilienthal hat daraufhin die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04298/465660 entgegen.

Zwei Personen verletzt

Ritterhude/Ihlpohl. Bei einem Verkehrsunfall auf der Ihlpohler Heerstraße (L135) wurden am Dienstagvormittag gegen 9:30 Uhr zwei Personen verletzt. Ein 87-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die L135 in Richtung Bremen, als er aus unbekannten Gründen ungebremst auf einen verkehrsbedingt an der Ampelkreuzung Höhe An der Ihle/Großenhalm stehenden BMW auffuhr, in dem ein 57-jähriger Mann saß. Bei der Kollision erlitt der 87-Jährige schwere, der 57-jährige leichte Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

Autofahrer verletzt Radfahrer und flüchtet - Zeugen gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Ein bislang unbekannter Autofahrer verletzte am Montag gegen 18 Uhr einen Radfahrer auf der Bremer Heerstraße (L135) und flüchtete anschließend. Der Pkw-Fahrer befuhr den Hellerdammsweg und bog nach rechts auf die Bremer Heerstraße ein, dabei übersah er den von links herannahenden 26-jährigen Radfahrer. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der Zweiradfahrer, dadurch erlitt er leichte Verletzungen. Der Autofahrer setzte seine Fahrt daraufhin fort und beging so eine Unfallflucht und eine fahrlässige Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizei Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell