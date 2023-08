Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Wohnhaus

Ottersberg. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus an der Verdener Straße ein. Sie öffneten eine Tür gewaltsam und durchsuchten die Räumlichkeiten anschließend. Mit aufgefundenem Geschirr flüchteten sie letztlich unerkannt. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise möglicher Zeugen nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Verden. Im Laufe des vergangenen Wochenendes brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus Auf dem Hufschlag ein. Mit Gewalt öffneten sie ein Fenster, um anschließend einzusteigen. Ob sie Beute machten, bevor sie unerkannt flohen, ist derzeit noch unklar. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Seitenscheiben eingeschlagen

Dörverden/Barme. Am Sonntagnachmittag schlugen unbekannte Täter die Seitenscheiben eines an der Kasernenstraße abgestellten Opels ein. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde offenbar nichts entwendet. Die Polizei Dörverden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 04234/943960 zu melden.

Seitenscheibe eingeschlagen

Ottersberg. Unbekannte Täter schlugen in der Nacht auf Sonntag eine Seitenscheibe eines an der Straße Am Immenberg abgestellten VW ein. Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde offenbar nichts entwendet. Die Polizeistation Ottersberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04205/315810 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Schockanrufer erlangt fünfstelligen Betrag - Polizei sucht Zeugen

Lilienthal. Bereits am Mittwoch, den 2. August, wurde eine 76-jährige Grasbergerin Opfer eines Schockanrufers. An jenem Tage erhielt sie nachmittags einen Telefonanruf. Weinerlich gab sich der Anrufer als der Sohn der Angerufenen aus, der um Hilfe bat. Im weiteren Verlauf der Betrugsmasche übernahm ein angeblicher Staatsanwalt den schockierenden Anruf. Dieser gab in ernstem Tonfall an, dass der Sohn der Angerufenen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine dreistellige Kaution in Form von Bargeld sofort zu übergeben sei. Daraufhin kam es am selben Tag gegen 16 Uhr zur Übergabe des Geldbetrages am vereinbarten Ort in Lilienthal. Auf einem Parkplatz nahe des Spielwarenladens an der Hauptstraße übergab die Geschädigte aus ihrem schwarzen Mercedes heraus einen niedrigen fünfstelligen Betrag an den Täter, der sich zu Fuß näherte und der sich auch hier als Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft ausgab. Nachdem der unbekannte Täter mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Bremen davonging, wurde die 76-Jährige misstrauisch und nahm Kontakt zu ihrem tatsächlichen Sohn auf, woraufhin der Betrug aufflog und Anzeige bei der Polizei erstattet wurde. Bei dem Abholer des Geldes handelte es sich um einen etwa 30 Jahre alten und deutlich kleiner als 170 cm großen Mann mit dunkler Kurzhaarfrisur und Dreitagebart. Die Beamten bitten nun mögliche Zeugen, sich zu melden. Wer sah am letzten Mittwochnachmittag den beschriebenen Mann oder andere verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Hauptstraße in Lilienthal? Hinweise werden unter Telefon 04791/3070 beim Polizeikommissariat Osterholz angenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell