POL-VER: Ludwigstraße: Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Kirchlinteln (ots) - Die Polizeistation Kirchlinteln registrierte allein in der Nacht auf Mittwoch mehrere Einbrüche in Schuppen. In allen Fällen hatten die unbekannten Täter es auf hochwertige E-Bikes und Werkzeug abgesehen. In zwei Fällen machten sie Beute, in einem Fall blieb es beim Versuch. In Weitzmühlen öffneten sie an der Straße Haasen Fuhren einen ...

mehr