Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebe stehlen E-Bikes aus Schuppen - Polizei warnt und gibt Tipps

Kirchlinteln (ots)

Die Polizeistation Kirchlinteln registrierte allein in der Nacht auf Mittwoch mehrere Einbrüche in Schuppen. In allen Fällen hatten die unbekannten Täter es auf hochwertige E-Bikes und Werkzeug abgesehen. In zwei Fällen machten sie Beute, in einem Fall blieb es beim Versuch.

In Weitzmühlen öffneten sie an der Straße Haasen Fuhren einen Schuppen gewaltsam, um ein Pedelec der Marke Stevens samt Ladegerät zu stehlen.

In Luttum kam es gleich zu einer Tatserie: Am Kiebitzweg brachen sie die Schlösser zweier Schuppen auf und entwendeten an einem Tatort hochwertige Werkzeuge der Marke Makita, am anderen Tatort zwei E-Bikes der Marke Kreidler und KTM. An der Sophienstraße brachen sie von ihrem Vorhaben, zwei E-Bikes aus einem zuvor aufgebrochenen Schuppens zu erbeuten, vermutlich deshalb ab, weil sie bei ihrer Tat gestört wurden.

Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die in der Gemeinde Kirchlinteln verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04236/943370 bei der Polizeistation Kirchlinteln zu melden.

Grundsätzlich warnt die Polizei vor derartigen Taten, bei denen es Diebe auf hochwertige E-Bikes oder Geräte abgesehen haben, die in Schuppen oder Gartenhäusern gelagert werden. Während Wohnhäuser immer besser gesichert sind, ist der Einbruchschutz in den Nebengebäuden oft noch nicht ausreichend. Hochwertige Schlösser zur Sicherung auch von Nebengebäuden und die Verwendung von Bewegungsmeldung verschaffen Abhilfe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell