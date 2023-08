POL-VER: ++Bikerin kommt auf Ölspur zu Fall++Auffahrunfall fordert zwei Verletzte++Vandalismus an Bushaltestelle - Unbekannte zerstören Glasscheibe++Alkoholisierte Fahrerin fällt...++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden u. Osterholz (ots)

Bikerin kommt auf Ölspur zu Fall

Verden. Leichte Verletzungen hat sich am Montagabend die 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades zugezogen, als sie in der Eitzer Straße auf einer Ölspur ausrutschte und mit ihrer Maschine zu Fall kam. Die Jugendliche musste sich in ärztliche Behandlung begeben. An ihrem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Der Verursacher der Ölspur ist nicht bekannt.

Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Achim. Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalles am späten Montagnachmittag in der Verdener Straße in Baden. Als ein 32-jähriger Autofahrer mit seinem Citroen von der Verdener Straße auf ein Grundstück abbiegen und kurzzeitig warten musste, erkannte dies eine hinter fahrende 38-jährige Autofahrerin in ihrem Mazda zu spät und fuhr auf. Beide Beteiligte erlitten Verletzungen. Das Auto der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden.

Vandalismus an Bushaltestelle - Unbekannte zerstören Glasscheibe Oyten. Die Oytener Polizei ermittelt in einem Fall von gemeinschädlicher Sachbeschädigung: Bereits in der vergangenen Woche zerstörten Unbekannte die Glasscheibe einer Bushaltestelle in Nadah. Die Beschädigung wurde am Mittwoch festgestellt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher gibt es bislang nicht. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der örtlichen Polizeidienststelle unter Telefon 04207/911060 entgegen.

Alkoholisierte Fahrerin fällt gleich zweimal auf - Führerschein sichergestellt Osterholz-Scharmbeck. Innerhalb von wenigen Minuten hat eine 70-jährige Kreisstädterin am Montagmorgen gleich zwei Verkehrsunfälle verursacht. Zunächst touchierte sie beim Rangieren auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße einen Pfosten und missachtete anschließend beim Verlassen des Parkplatzes die Vorfahrt eines 74-jährigen Autofahrers aus Weyhe, der in der Bahnhofstraße unterwegs war. Verletzt wurde bei den Kollisionen niemand, allerdings entstanden in beiden Fällen Sachschäden. Weil die 70-Jährige nach dem ersten Unfall, ohne anzuhalten weitergefahren und zudem angetrunken war, wird wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr gegen sie ermittelt. Ihren Führerschein musste die Rentnerin bis auf Weiteres in amtliche Verwahrung geben. Anhand einer Blutprobe soll nun der genaue Alkoholisierungsgrad ermittelt werden.

Einbrecher bleiben ohne Beute

Ritterhude. Offenbar ohne die erhoffte Beute sind bislang unbekannte Täter geblieben, die in der Nacht zu Montag in einen Verbrauchermarkt in der Otto-Hahn-Straße gewaltsam eingedrungen sind. Durch Einschlagen einer Seitenscheibe gelangten sie in die Räumlichkeiten, suchten nach etwaigem Diebesgut und verschwanden durch den Notausgang. Gestohlen wurde nichts. Ob der oder die Täter möglicherweise bei der weiteren Tatausführung gestört wurden, ist unklar. Die Polizei ermittelt wegen versuchten schweren Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck unter Telefon 04791/3070 entgegen.

