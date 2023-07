Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 30.07.2023

Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Es liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

Bereich Achim

Es liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Worpswede. Brand einer Garage - Am frühen Samstagmorgen kam es in Worpswede zu einem Brand einer Garage, der zu einem Stromausfall im ganzen Straßenzug führte. Trotz des zeitigen und zahlreichen Einsatzes der Feuerwehr brannte die Garage und der darin befindliche PKW aus. Die genaue Ursache der Brandentstehung ist nicht bekannt, es entsteht ein Schaden im vierstelligen Eurobereich.

Worpswede. Verkehrsunfall zwischen mehreren Fahrradfahrern mit verletzten Beteiligten - Am Samstagnachmittag kommt es in der Viehlander Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen mehreren Pedelecs und einem Rennrad. Die 60-jährige Unfallverursacherin befährt mit ihrem Pedelec den Geh - und Radweg in Richtung Lilienthal. Dabei überholt sie eine 50-jährige Pedelec-Fahrerin und übersieht den entgegenkommenden 66-jährigen Rennradfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß bei dem die Unfallverursacherin schwer verletzt wird. Der Rennradfahrer und die 50-jährige Pedelec-Fahrerin werden leicht verletzt. Sie werden zwecks Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.

Ritterhude. Einbruchdiebstahl in einen PKW - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:00 Uhr, gelangt ein bisher unbekannter Täter durch das Einschlagen einer Seitenscheibe in das Innere eines an der Straße Lehmbarg geparkten Mercedes. In dem Fahrzeug baut der Täter mehrere Fahrzeugteile aus und entfernt sich unerkannt. Der Täter muss sich dabei geraume Zeit am Tatort aufgehalten haben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Sachverhalt machen können werden gebeten sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Es liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell