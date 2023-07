Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 28.07.2023: ++ Notstromaggregat im Keller genutzt ++ Einbrüche ++ Roller-Fahrer unter Drogeneinfluss ++ Verkehrsunfälle ++

Bild-Infos

Download

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Notstromaggregat im Keller genutzt ++

Verden. Am Donnerstagabend kam es zu einem Einsatz in der Straße Am Allerufer, bei dem Bewohner ein Notstromaggregat in Kellerräumen in Betrieb nahmen und sich daraufhin drei Menschen vermutlich leicht verletzten.

Gegen 23:00 Uhr kam es zu einem Einsatz, bei dem Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort waren. Ein 43-jährige Bewohnerin eines Mehrparteienhauses hatte ein Notstromaggregat in den dortigen Kellerräumen in Betrieb genommen. Aufgrund verschlossener Fenster kam es zu einer Erhöhung der Kohlenmonoxidkonzentration, sodass die Feuerwehr das Wohnhaus als vorerst unbewohnbar deklarierte. Bevor das Objekt wieder bewohnbar sei müsse eine ausreichende Belüftung gewährleistet werden. Sowohl die Verursacherin als zwei weitere Bewohner wurden nach derzeitigem Stand leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

++ Einbruch in Schule ++

Verden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in eine Schule im Mühlenweg.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 17:20 Uhr und 07:40 Uhr gewaltsam Zutritt durch ein Fenster zu einer Schule und stahlen Bargeld. Anschließend flohen die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Verden bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter 04231/8060 zu melden.

++ E-Scooter gestohlen ++

Verden. Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Diebstahl eines E-Scooters am Holzmarkt.

Bislang unbekannte Täter stahlen gegen 14:00 Uhr einen mit einem Spiralschloss gesicherten E-Scooter vor einem Einzelhandelsgeschäft und flüchteten anschließend mit dem Fahrzeug mutmaßlich in Richtung Bahnhof. Ein unbekannter Zeuge beobachtete dies, Täter oder Fahrzeug konnten im Rahmen der Fahndung jedoch nicht mehr festgestellt werden.

Der Zeuge sowie weitere Personen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten sich unter 04231/8060 zu melden.

++ Lkw in Leitplanke ++

A1. Am heutigen Freitagmorgen geriet ein Lkw auf der A1 vermutlich aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern und kollidierte mit einer Schutzplanke.

Gegen 05:30 Uhr befuhr ein Fahrer eines Lkw die Auffahrt des Bremer Kreuzes zur A1 in Richtung Osnabrück. Vermutlich aufgrund der regennassen Fahrbahn geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam an einer Schutzplanke zum Stehen. Der Lkw-Fahrer konnte sein Fahrzeug nicht mehr selbstständig aus der Schutzplanke befreien, sodass dieses abgeschleppt werden musste. Ein Fahrstreifen wurde für die Bergungsmaßnahmen zeitweise gesperrt.

Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

++ Roller-Fahrer unter Drogeneinfluss ++

Achim. Am Donnerstagabend fuhr ein Roller-fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Eine Streifenbesatzung kontrollierte gegen 10:10 Uhr einen 17-jährigen Roller-Fahrer in der Brauerstraße. Ein Vortest ergab eine Beeinflussung von THC. Bei dem 17-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihm die Weiterfahrt untersagt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Bargeld und Schmuck aus Wohnhaus gestohlen ++

Lilienthal. Im Zeitraum von Mittwoch, 05:00 Uhr, und Donnerstag, 20:15 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Auf dem Kamp.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Doppelhaushälfte und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck. Anschließend flohen die Täter mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich unter 04791/3070 zu melden.

++ Einbruch in Pkw ++

Schwanewede. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in einen Pkw in der Hauptstraße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch eine Scheibe gewaltsam Zutritt zu einem Audi, welcher auf einem Privatgrundstück abgestellt war. Die Täter entwendeten eine Geldbörde mit Bargeld sowie Kosmetikartikel und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei Osterholz bittet um sachdienliche Zeugenhinweise unter 04791/3070.

++ Pkw kommt von Fahrbahn ab ++

Lübberstedt. Am Donnerstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw-Fahrer in der Bahnhofstraße. Der Fahrer verletzte sich hierbei leicht.

Ein 18-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr gegen 19:20 Uhr die Bahnhofstraße aus Richtung Hambergen kommend. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der Fahrer im Kurvenbereich auf regennasser Fahrbahn in den Seitenraum und kollidierte hier mit einem Baum und einem Straßenschild. Der 18-Jährige verletzte sich infolge des Zusammenstoßes leicht.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden lässt sich mit schätzungsweise 7.000 Euro beziffern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell