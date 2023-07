Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 27.07.2023: ++ Räuberischer Diebstahl ++ Diebstähle aus Wohnhäusern ++ E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss ++ Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Schmuck und Geldbörsen aus Wohnhaus gestohlen ++

Oyten. Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus in der Werrastraße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 13:00 Uhr und 17:30 Uhr Zutritt durch eine unverschlossene Tür des Einfamilienhauses. Hier stahlen die Täter unter anderem Schmuck und Geldbörsen und flohen anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei Achim bittet um Zeugenhinweise unter 04202/9960.

Auch bei kurzen Abwesenheiten rät die Polizei dazu, Fenster und Türen zu verschließen.

++ Täter steigen in Wohnhaus ein ++

Ottersberg. Am Mittwochnachmittag gelangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Hamburger Straße.

Zwischen 14:15 Uhr und 16:40 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Art und Umfang des Diebesgutes sind bislang nicht bekannt.

Hinweise zu der Tat werden durch die Polizei Achim unter 04202/9960 entgegengenommen.

++ E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss ++

Ottersberg. Am Mittwochabend fuhr ein 19-Jähriger mit einem E-Scooter, obwohl dieser mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte gegen 21:40 Uhr einen 19-jährigen Fahrer eines E-Scooters im Postweg. Ein Drogen-Vortest ergab eine Beeinflussung durch THC. Bei dem 19-Jährigen wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen ihn wird nun strafrechtlich sowie im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens wegen des Führens von Kraftfahrzeugen unter Wirkung von berauschenden Mitteln ermittelt.

++ Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Achim. Am Mittwochnachmittag ereignete sich in der Bremer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrradfahrer leicht verletzte.

Gegen 15:20 Uhr beabsichtigte ersten Informationen zufolge eine 53-jährige Fahrerin eines VW aus einer Grundstückseinfahrt nahe der Straße Meyerholz auf die Bremer Straße aufzufahren. Hierbei übersah die Fahrerin einen von links kommenden 44-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Fahrradfahrer leicht verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden lässt sich mit mindestens 2.000 Euro beziffern.

++ Mercedes-Fahrerin leicht verletzt ++

Achim. Am Mittwochnachmittag kam es gegen 16:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Badenerholz, bei dem sich ein Mensch leicht verletzte.

Eine 34-jährige Fahrerin eines Mercedes befuhr die Straße Badenerholz in Richtung Achim. Ein entgegenkommender 60-jähriger Fahrer eines Lkw wollte ersten Erkenntnissen zufolge sein Fahrzeug aufgrund einer nahenden Einmündung abbremsen, woraufhin die Räder des Aufliegers blockierten. Hierdurch gelang der Auflieger in den Gegenverkehr, sodass es zur Kollision mit der Mercedes-Fahrerin kam. Diese verletzte sich infolge des Unfalls leicht.

Der Gesamtschaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Räuberischer Diebstahl in Supermarkt ++

Worpswede. Am Mittwochvormittag ereignete sich ein räuberischer Diebstahl in einem Supermarkt in der Osterweder Straße.

Gegen 10:00 Uhr betrat ein 26-jähriger Mann das Einzelhandelsgeschäft und nahm mehrere Kartons mit alkoholischem Inhalt an sich. Der Täter flüchtete anschließend fußläufig in Richtung Ortskern. Zuvor versuchten Mitarbeiter den Täter an der Flucht zu hindern, woraufhin der 26-Jährige eine Mitarbeiterin wegschubste. Durch Einsatzkräfte der Polizei Worpswede konnte der 26-Jährige im Nahbereich festgestellt werden.

Weitere Zeugen zu der Tat werden gebeten sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ Fahrrad vor Supermarkt entwendet ++

Schwanewede. Am Samstagmorgen kam es zwischen 09:30 Uhr und 09:45 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl vor einem Supermarkt in der Blumenthaler Straße.

Bislang unbekannte Täter nutzten einen kurzen Einkauf des Fahrradbesitzers, um ein blaues Hollandrad der Marke Zündapp zu entwendeten. Das Fahrrad war mit einem Ringschloss vor dem Supermarkt gesichert.

Zeugen werden gebeten verdächtige Beobachtungen der Polizei Schwanewede unter 04209/918650 mitzuteilen.

++ E-Bike am Bahnhof gestohlen ++

Lübberstedt. Am Dienstagabend kam es zu einem Diebstahl eines E-Bikes am Bahnhof in Lübberstedt.

Im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 00:30 Uhr durchtrennten bislang unbekannte Täter das Fahrradschloss eines E-Bikes und flohen mit diesem in unbekannte Richtung.

Die Polizei Hambergen bittet um sachdienliche Hinweise unter 04793/957580.

