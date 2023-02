Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstag gegen 13.00 Uhr verlor ein 80-Jähriger bei seinem Einkauf in einer Bäckerei am Berliner Platz 900,00 Euro Bargeld, die er zuvor bei seiner Bank abgehoben hatte. Mit diesem Geld wollte der Senior im Anschluss an seinen Einkauf zwei gebuchte Urlaubsflüge bezahlen. In seinem Fahrzeug bemerkte der 80-Jährige das Fehlen des Bargelds und lief umgehend in die Bäckerei zurück. ...

