Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 25.07.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Herrenrad gestohlen ++

Achim. Am Montagmittag kam es zu einem Diebstahl eines Herrenfahrrades in der Uphuser Heerstraße.

Am Montag entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen 11:45 Uhr und 12:00 Uhr ein schwarzes Herrenrad der Marke Panasonic vor einem Verbrauchermarkt. Das Fahrrad war mittels Kettenschloss gesichert. Die Täter flohen anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei Achim nimmt Zeugenhinweise zu dem Diebstahl unter 04202/9960 entgegen.

++ Kettensägen aus Wohnhaus gestohlen ++

Kirchlinteln. Zwischen Freitag, den 21.07.2023, 12:00 Uhr, und Samstag, den 22.07.2023, 07:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Heerweg.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in dem genannten Zeitraum gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus und entwendeten mehrere Kettensägen. Anschließend flohen die Täter in unbekannte Richtung.

Der Zentrale Kriminaldienst Verden bittet um Hinweise aus Bevölkerung unter 04231/8060.

++ Täter stehlen Schmuck aus Wohnhaus ++

Oyten. Am Montagmittag kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Auf der Heide.

Zwischen 12:10 Uhr und 14:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen stahlen die Täter Schmuck und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei Achim bittet um Zeugenhinweise zu dem Einbruch. Personen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich unter 04202/9960 zu melden.

++ Zwei Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß ++

Verden. Am Montag kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden Pkw in der Langwedeler Straße.

Eine 60-jähriger Fahrerin eines VW befuhr nach ersten Informationen die Langwedeler Straße in Richtung Verden. Eine ihr entgegenkommende 20-jährige Fahrerin eines Audi befuhr die Langwedeler Straße in Richtung Langwedel und kam nach derzeitigen Informationen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal, sodass die Pkw infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Die beiden Fahrerinnen verletzten sich nach derzeitigem Stand leicht, die 20-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

++ Vier Pkw nach Verkehrsunfall auf Parkplatz nicht mehr fahrbereit ++

Oyten. Am Montag kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Wehlacker.

Ersten Informationen zufolge kollidierte ein 68-jähriger Fahrer eines VW auf dem Parkplatz mit drei weiteren Fahrzeugen, nachdem er eigenen Angaben zufolge die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Ein Audi, ein VW und ein Suzuki waren nach ersten Erkenntnissen auf dem Parkplatz ordnungsgemäß abgestellt. Alle vier Pkw waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit.

Der Gesamtschaden wird auf rund 48.000 Euro geschätzt.

Der 68-jährige Fahrer verletzte sich durch den Unfall leicht.

++ Falsch abgebogen - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich ++

Verden. Am Montag kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Nienburger Straße.

Nach bisherigen Informationen befuhr ein 28-jähriger Fahrer eines VW die Nienburger Straße in Richtung Dörverden. Im Kreuzungsbereich der Groß Hutberger Straße wollte der 28-Jähriger verkehrswidrig nach links in Richtung Klusdamm abbiegen. Hierbei übersah dieser eine entgegenkommende 43-jährige Fahrerin eines Smart, welche die Nienburger Straße in Richtung Nordertor befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich nach derzeitigem Stand keine Menschen verletzte.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden lässt sich mit rund 18.000 Euro beziffern.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einfamilienhaus in Vollbrand ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Montagnachmittag geriet ein Einfamilienhaus in der Karlstraße in Vollbrand. Insgesamt verletzten sich hierbei drei Menschen.

Gegen 16:00 Uhr geriet ein Einfamilienhaus aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Durch den Brand verletzte sich ein 59-jähriger Bewohner des Hauses und wurde mittels Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Zwei Angehörige der Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck verletzten sich im Zuge der Löscharbeiten ebenfalls leicht.

Infolge des Feuers brannte das Wohnhaus vollständig aus. Der Brandort wurde durch die Polizei nach Abschluss der Löschmaßnahmen beschlagnahmt und die Brandermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können, werden gebeten sich unter 04791/3070 zu melden.

++ Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person ++

Schwanewede. Am Montag ereignete sich gegen 11:20 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße Langenberg, bei dem sich eine Person leicht verletzte.

Ersten Erkenntnissen zufolge beabsichtigte ein 32-jähriger Fahrer eines Renault von einer Grundstückseinfahrt nach links auf die Straße Langenberg einzubiegen. Hierbei übersah er eine von links kommende 58-jährige Fahrerin eines Opel, welche die dortige Linksabbiegerspur befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen sich die 58-Jährige leicht verletzte.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell