POL-VER: Zeugen gesucht: 32-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

Zahlreiche Verkehrsteilnehmende gefährdet ++ Pkw-Scheiben eingeschlagen ++ Von der Fahrbahn abgekommen ++

Landkreis Verden (ots)

Kirchlinteln/Verden/A27. Ein 32-Jähriger wurde nach einer Verfolgungsfahrt am Sonntagmittag von der Polizei aus dem Verkehr gezogen.

Der Fahrer eines Transporters sollte bereits in Kirchlinteln kontrolliert werden, reagierte jedoch den Informationen zufolge nicht auf die Anhaltsignale. Als er an der Verdener Straße kurz anhielt und eine 24-jährige Beamtin an das Fahrzeug trat, beschleunigte der Mann demnach plötzlich und flüchtete vor der Kontrolle über die Verdener Straße nach Verden und schließlich auf die A27 in Fahrtrichtung Bremen. Der Mann war mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, missachtete demzufolge mehrfach rotlichtzeigende Ampelanlagen und gefährdete wiederholt andere Verkehrsteilnehmende. Funkstreifenwagen der Polizei hinderte er an der Vorbeifahrt oder stieß mit ihnen zusammen. Ein Funkstreifenwagen der PI Verden/Osterholz ist dabei nicht unerheblich beschädigt worden. Der gesamte Sachschaden kann nicht genau beziffert werden.

In Höhe der Lesumbrücke hielt der 32-Jährige schließlich an und stellte sich quer zur Fahrbahn auf. Polizeibeamte nahmen ihn daraufhin fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund ein Promille Alkohol in der Atemluft des Mannes. Das Untersuchungsergebnis der entnommenen Blutproben steht noch aus. Der Führerschein des 32-Jährigen wurde beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 32-Jährige wieder entlassen.

Insgesamt drei Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz im Alter von 23 bis 37 Jahren zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei hat Ermittlungen unter anderem wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Widerstand gegen Strafvollstreckungsbeamte eingeleitet. Mögliche Zeugen, die während der Verfolgungsfahrt gefährdet wurden oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Pkw-Scheiben eingeschlagen

Ottersberg. Bislang unbekannte Täter schlugen die Seitenscheiben zweier Pkw am Bahnhof Ottersberg ein und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Den ersten Informationen zufolge wurden die Pkw, ein VW und ein Ford, zwischen dem frühen Donnerstagmorgen und Sonntagabend beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei Achim unter 04202/9960 entgegen.

Von der Fahrbahn abgekommen

Langwedel. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 26-jähriger Fahrer eines Citroen am späten Sonntagvormittag in einer Linkskurve von der Feldstraße ab und verlor dabei den Informationen zufolge die Kontrolle über das Fahrzeug. Schließlich kam der Pkw an der rechten Straßenseite auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der 26-Jährige blieb den Erkenntnissen zufolge unverletzt. Es entstand leichter Sachschaden an Pkw und Erdreich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell