Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 21.07.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Raub in Wohnung ++

Verden. Am Donnerstagabend kam es zu einem Raub in einer Wohnung in der Windmühlenstraße.

Ein bislang unbekannter Täter lenkte gegen 18:30 Uhr zunächst einen 87-jährigen Mann an der Haustür ab. Ein weiterer Täter verschaffte sich über ein Fenster Zutritt zu dem Wohnhaus und nahm Schmuck an sich. Während der Flucht stieß einer der Täter die 87-jährige Ehefrau des Mannes weg, wobei sich diese leicht verletzte. Beide Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Die beiden männlichen Täter werden als um die 20-Jahre, schlank und mit dunkler Bekleidung beschrieben.

Der Zentrale Kriminaldienst Verden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die etwas zur Tat mitteilen können oder die Täter im genannten Zeitraum gesehen haben werden gebeten, sich unter 04231/8060 zu melden.

Die Polizei rät grundsätzlich dazu, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen und Gespräche an der Haustür gegebenenfalls kurzfristig zu beenden. Haustüren sollten nach Möglichkeit mit Hilfe eines Zusatzschlosses (Sperrbügel) geöffnet werden. Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz können über https://www.k-einbruch.de/sicherheitstipps/tueren/ eingeholt werden.

++ Versuchter Raub in Wohnhaus ++

Langwedel. Am Donnerstagabend ereignete sich ein versuchter Raub in ein Wohnhaus in der Etelser Straße.

Nach ersten Informationen klingelten gegen 20:45 Uhr zwei bislang unbekannte Täter an einer Haustür zu einem Einfamilienhaus. Ein 87-jähriger Mann und seine 79-jährige Ehefrau öffneten daraufhin die Haustür nur mit einem Sperrbügel. Einer der Täter versuchte die Tür aufzudrücken, was der Sperrbügel jedoch verhinderte und der Zugang zum Haus daher misslang. Die Täter flohen anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die beiden Männer werden als um die 20 Jahre, schlank und etwa 1,80 m groß beschrieben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder Beobachtungen zu den Personen getätigt haben, werden gebeten diese dem Zentralen Kriminaldienst Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

Insbesondere ältere Mitbürger sollten die Haustür niemals ungesichert öffnen, wenn sie nicht sicher sind wer vor der Tür steht. Dazu empfiehlt die Polizei den Einsatz eines Zusatzschlosses mit Sperrbügel (früher Türkette), welche man zudem auch von außen schließen kann. Dieses kann - über einen gesicherten Empfang unbekannter Personen an der Haustür hinausgehend - auch einen zusätzlichen Einbruchschutz (weitere Verriegelung der Haustür) gewährleisten.

++ Falsche Spendensammler entlarvt - Polizei sucht Zeugen++

Achim. Am 12.07.2023 sammelten falsche Spendensammler Geld für Bedürftige.

Gegen 13:00 Uhr sammelten drei Männer im Alter zwischen 19 und 25 Jahren im Bereich eines Lebensmittelmarktes in der Straße Bierdener Kämpe Spenden - angeblich im Namen des Landesverbandes für behinderte und taubstumme Kinder. Die Täter führten eine professionell erscheinende Spendenliste mit sich. Ein Mann bekam Zweifel und verständigte die Polizei. Diese stellte deutliche Zweifel an der Echtheit des Spendenbezugs fest und nahm die Personalien der drei Männer auf.

Der Kriminal- und Ermittlungsdienst Achim ermittelt nun wegen des Verdachts des Betruges.

Anhand der Liste sind mögliche weitere Personen erkennbar, die zuvor im zweistelligen Eurobereich gespendet haben könnten. Mögliche Spender werden geben, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

Grundsätzlich rät die Polizei in solchen Fällen zu folgenden Hinweisen:

- Lassen Sie sich nicht von Spendensammlern überrumpeln.

- Hinterfragen Sie den Spendenzweck. Informieren Sie sich zu Hause in Ruhe über mögliche Spendenmöglichkeiten.

- Egal ob an der Haustür oder in der Öffentlichkeit: Trauen Sie sich das Gespräch zu unterbrechen. Schließend Sie die Haustür oder verlassen Sie die Örtlichkeit. Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

- Im Zweifel rufen Sie immer die Polizei. Notieren Sie sich gegebenenfalls besondere Merkmale zum Aussehen der Personen.

- Bitten Sie weitere Passanten um Unterstützung, sollten Sie sich in einer Situation unwohl fühlen und Schwierigkeiten haben dieser zu entkommen.

++ Trekking-Rad gestohlen ++

Langwedel. Am Montag kam es zu einem Diebstahl eines Trekkingrades im Bereich des Bahnhofs in Langwedel.

Bislang unbekannte Täter durchtrennten zwischen etwa 09:00 Uhr und 16:00 Uhr ein Spiralschloss und entwendeten ein daran gesichertes Trekking-Rad.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04231/8060.

++ Verkehrsunfall mit Gegenverkehr ++

Verden. Am Donnerstagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in der Achimer Straße.

Eine 65-jähriger Fahrerin eines VW befuhr gegen 10:30 Uhr die Achimer Sraße aus Richtung Langwedel kommend und beabsichtigte nach ersten Erkenntnissen nach links in Richtung Völkersen abzubiegen. Ein 58-jähriger Fahrer eines Mercedes bremste ersten Informationen zufolge stark ab, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem geschätzten Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

++ Drei Pkw bei Verkehrsunfall beteiligt - eine Person leicht verletzt ++

Ottersberg. Am Donnerstagmittag kam es zu einem Auffahrunfall in der Grünen Straße, bei dem sich eine Person leicht verletzte.

Gegen 12:40 Uhr befuhren ein 43- jähriger Fahrer eines Opel und ein 59-jähriger Fahrer eines Ford in genannter Reihenfolge die Grüne Straße in Richtung Kreisverkehr. Ein 61-jähriger Fahrer eines VW bemerkte ersten Informationen zufolge das verkehrsbedingte Abbremsen der Fahrzeuge zu spät und fuhr dem Ford auf. Dieser wurde infolge der Kollision auf den Opel geschoben. Der 61-Jährige verletzte sich hierbei nach derzeitigem Stand leicht.

Der Gesamtschaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt.

++ Pkw in Gegenverkehr - eine Person leicht verletzt ++

Oyten. Am Donnerstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Dorfstraße, bei dem sich eine Person leicht verletzte.

Ein 25-jähriger Fahrer eines VW befuhr gegen 18:50 Uhr die Dorfstraße und geriet ersten Informationen zufolge nahe der Wächterstraße in einer Linkskurve in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 41-jähriger Fahrer eines Quadro-Rollers bremste sein Fahrzeug und kam hierbei zu Fall. Infolge des Sturzes verletzte sich der 41-Jährige nach derzeitigem Stand leicht. Ein Zusammenstoß der Fahrzeuge fand nicht statt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ E-Scooter gestohlen ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Diebstahl eines E-Scooters, welcher auf dem Parkplatz der Stadthalle abgestellt war.

Bislang unbekannte Täter stahlen gegen 15:15 Uhr einen ungesicherten E-Scooter auf dem dortigen Parkplatz. Anschließend flohen die Täter unerkannt.

Die Polizei Osterholz nimmt Zeugenhinweise unter 04791/3070 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell