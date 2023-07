Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 18.07.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Leichtverletzt nach Verkehrsunfall ++

Achim. Am Montagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall im Stadtgebiet, bei dem sich eine Person leicht verletzte.

Gegen 16:30 Uhr hielt eine 48-jährige Fahrerin eines VW verkehrsbedingt an einer roten Ampel in der Obernstraße, nahe der Brückenstraße. Eine ebenfalls in Richtung Baden fahrende 61-jährige Fahrerin eines Skoda bemerkte dies nach ersten Informationen zu spät und fuhr der Fahrerin des VW auf. Die 48-Jährige verletzte sich infolge des Verkehrsunfalls leicht.

Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 1.000 Euro.

++ Pedelecfahrer übersehen ++

Kirchlinteln. Am Montag kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Straße Flachsröthe sowie der Weitzmühlener Straße. Ein Pedelecfahrer verletzte sich hierbei leicht.

Ein 43-jähriger Fahrer eines Mercedes beabsichtigte nach ersten Informationen von der Straße Flachsröthe auf die Weitzmühlener Straße aufzufahren. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden 60-jährigen Pedelecfahrer. Dieser stürzte nach dem Zusammenstoß und verletzte sich leicht.

Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1.750 Euro.

++ Verkehrsunfall im Stadtgebiet ++

Verden. Am Montagmorgen kam es gegen 06:50 Uhr im Kreuzungsbereich der Lindhooper Straße und dem Berliner Ring zu einem Verkehrsunfall, infolgedessen an zwei Fahrzeugen Sachschaden entstand.

Nach ersten Informationen hielt eine 57-jährige Fahrerin eines Audi bei Rotlicht an der Ampel auf der Linksabbiegerspur auf die Lindhooper Straße. Ein 35-jähriger Fahrer eines Suzuki bog vom Berliner Ring auf die Lindhooper Straße am und geriet auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Hierbei kollidierte sein Fahrzeugheck mit der haltenden Fahrerin des Audis.

Der Gesamtschaden lässt sich mit etwa 9.500 Euro beziffern.

++ Alkoholisiert mit Fahrrad gestürzt ++

Verden. Am Montagabend stürzte eine Fahrradfahrerin alkoholisiert mit dem Fahrrad.

Gegen 19:30 Uhr befuhr eine 55-jährige Fahrradfahrerin die Straße Blumenwisch und stürzte nach ersten Informationen ohne Beteiligung von weiteren Verkehrsteilnehmern. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,33 Promille. Der Fahrradfahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. An dem Fahrrad entstand ein leichter Sachschaden.

++ Verkehrsunfall verursacht Stromausfall ++

Achim. Am Montagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße Zum Achimer Bahnhof, wodurch es teilweise zu einem Stromausfall in der Embser Landstraße kam.

Ersten Informationen zufolge befuhr eine 42-jährige Fahrerin eines Ford die Straße Zum Achimer Bahnhof in Richtung Embser Landstraße und überfuhr den dortigen Kreisverkehr. Infolgedessen kollidierte die Fahrerin mit einem Stromkasten sowie einem Gartenzaun. In Teilen der Embser Landstraße kam es daraufhin zum Stromausfall.

Der Gesamtschaden kann auf mehrere tausend Euro geschätzt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Geldbörse aus Pkw gestohlen ++

Schwanewede. Am Montag kam es zu einem Diebstahl aus einem Pkw in der Straße Am Waldesrand.

Bislang unbekannte Täter schlugen zwischen 14:15 und 15:30 Uhr die Scheibe eines VW ein, welcher am Fahrbahnrand parkte. Hieraus entwendeten die Täter unter anderem eine Geldbörse samt Inhalt und flohen anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei Osterholz bittet um Zeugenhinweise zu diesem Einbruch unter 04791/3070.

++ Mitarbeiter stoppt Überweisung ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Montagmittag versuchten unbekannte Täter durch das Versenden von Nachrichten Geld zu erbeuten. Ein aufmerksamer Mitarbeiter verhinderte einen weiteren Schaden.

Ersten Informationen zufolge erhielt ein 69-jähriger Mann aus Lilienthal mehrere Nachrichten auf sein Mobiltelefon. Hierbei gaben sich bislang unbekannte Täter als der Sohn des Mannes aus und baten diesen um eine Überweisung. Nachdem der Mann die Überweisung zunächst veranlasste, bemerkte ein aufmerksamer Mitarbeiter der Volksbank Osterholz die ungewöhnliche Kontobewegung und stoppte den Vorgang. Er kontaktierte den Mann, sodass der Betrug im Weiteren bekannt wurde. Ein Geldschaden entstand glücklicherweise nicht.

Die Polizei rät bei Anrufen oder Nachrichten von unbekannten Rufnummern immer zur Vorsicht. Insbesondere bei geforderten Überweisungen oder Geldübergaben sollten Betroffene den Kontakt zu einer vertrauten Person oder der Polizei suchen. Im Zweifel sollte das Gespräch immer beendet und von der Herausgabe von Geld abgesehen werden. Persönliche Fragen oder "Fangfragen" können helfen, unbekannte Nachrichtenschreiber zu identifizieren. Betroffene sollten zudem Screenshots von den Gesprächsverläufen fertigen und Anzeige bei einer Polizeidienststelle erstatten. Als falsch erkannte Rufnummern sollten anschließend blockiert werden. Grundsätzlich sollten persönliche Daten sowie die eigene Mobiltelefonnummer nicht im Internet veröffentlicht und für Accounts sichere Passwörter verwendet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell