Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 16.07.2023

LK Verden/LK Osterholz (ots)

Heuballenbrand in Lagerscheune.Kirchlinteln. Am Samstagvormittag gerieten in einer Scheune an der Otersener Dorfstraße in Otersen Heuballen in Brand. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Brandes auf die gesamte Lagerscheune verhindert werden. Durch das Feuer entstand ein geschätzter Gebäudeschaden von ca. 30000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Otersener Dorfstraße im Bereich des Brandortes voll gesperrt werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner mittels Rundfunkdurchsage angewiesen ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person-Fahrradfahrerin übersehen.Dörverden. Am Samstag, gegen 13:30 Uhr, kam es in Höhe der Parkplatzausfahrt des Netto Marktes in Dörverden zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fahrradfahrerin. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 77- jährige Fahrradfahrerin den Radweg an der Bundesstraße 215 und beabsichtigte die Parkplatzzufahrt des Netto-Marktes zu queren. Eine 36-jährige Fahrzeugführerin aus Dörverden beabsichtigte mit ihrem Pkw Fiat Stilo vom Parkplatz auf die Bundesstraße einzufahren und übersah hierbei die vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, durch welchen die Fahrradfahrerin stürzte und sich Verletzungen zuzog. Am Fahrrad und am PKW entstand Sachschaden. Die Fahrradfahrerin wurde mit leichteren Verletzungen mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Entwendung eines Kraftfahrzeugs.Achim. In der Zeit zwischen Freitag, 14.07.2023, 22:00 Uhr, und Samstag, 15.07.2023, 09:30 Uhr, wurde in 28832 Achim, Bahnhofsvorplatz, ein grauer Pkw Seat Leon (Baujahr 2014) von einer unbekannten Täterschaft entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 04202/9960 mit der Polizei Achim in Verbindung zu setzen.

Fahren unter Alkoholeinfluss.Ottersberg. Am Sonntag, 16.07.2023, um 02:18 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Achim einen 50-jährigen Fahrzeugführer, der mit seinem Pkw BMW die Straße "Hintzendorf-Stellenfelde" in 28870 Ottersberg befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Tödlicher Verkehrsunfall.Ottersberg. Am Samstag, 15.07.2023, befuhr ein 76-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Mitsubishi die Buchholzer Straße in Ottersberg aus Quelkhorn kommend in Richtung Buchholz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Verkehrsunfall verletzte sich der Fahrzeugführer tödlich. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Buchholzer Straße im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.Thedinghausen. Am 16.07.2023, um 01:05 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Ford Mustang die Achimer Landstraße in Thedinghausen in Fahrtrichtung Achim. Hierbei kam er in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte. Durch den Verkehrsunfall verletzte sich der Fahrzeugführer leicht und wurde einem Krankenhaus zugeführt. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Einbruch in ein Einfamilienhaus.Ottersberg. In der Zeit vom 14.07.2023, 21:00 Uhr, und 15.07.2023, 08:50 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft unbefugt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in 28870 Ottersberg, Am Schäfermoor. Aus dem Einfamilienhaus entwendeten sie unter anderem Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 04202-9960 mit der Polizei Achim in Verbindung zu setzen.

