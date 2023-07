Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz

Landkreis Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Nötigung im Straßenverkehr

Verden, Innenstadt. Am 14.07.2023, um 14:17 Uhr, kam es im Innenstadtbereich, Obere Straße, Höhe der Räderei, zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Dabei sei ein schwarzer Mercedes aus Syke mit überhöhter Geschwindigkeit der Einbahnstraße folgend gefahren. Ein 61-jähriger Radfahrer, welcher entgegengesetzt fuhr, konnte einen Zusammenstoß in der engen Straße nur vermeiden in dem er eine Vollbremsung und eine Ausweichbewegung durchführte. Trotz des Fahrmanövers kam es zu einer leichten Berührung ohne bisher bekannten Sachschaden zwischen dem Lenker und dem Außenspiegel. Anschließend sei es zu kurzen verbalen Streitigkeiten gekommen. Zeugen, welche den Vorgang beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizei Verden unter der Telefonnummer: 04231/806-215 zu melden.

Bereich Achim

Verkehrsunfall mit Alkoholbeeinflussung und Personenschaden

Thedinghausen. Am Freitag, den 14.07.2023, um 22:57 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw VW die Brückenstraße in Richtung Thedinghausen. Hierbei gerät er vor der Weserbrücke in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem entgegenkommenden Pkw Ford und einem Pkw Fiat. Der 55-jährige Fahrzeugführer verletzte sich durch den Verkehrsunfall nach derzeitigem Ermittlungsstand leicht. Der 53-jährige Fahrer des Pkw Ford sowie sein 26-jähriger Mitfahrer wurden nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt und wurden vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Der 33-jährige Fahrer des Fiats und sein 27-jähriger Mitfahrer wurden nicht verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem 55-jährigen VW-Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Aus diesem Grund wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. An dem Pkw VW und dem Pkw Ford entstand Totalschaden. Die Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen und drei verletzten Personen

Schwanewede. Am Freitagmorgen kam es auf der Betonstraße (L149) zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 57-Jähriger befuhr mit seinem Oldtimer BMW die L149 in Fahrtrichtung Brundorf und beabsichtigte nach links abzubiegen. Die dahinter befindliche 55-Jährige Führerin des Pkw VW erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr dem BMW hinten auf. Durch den Aufprall wurde der BMW in die Fahrerseite eines entgegenkommenden Pkw Opel geschoben und fing daraufhin an zu brennen. Trotz Löschmaßnahmen der freiwilligen Feuerwehr brannte der BMW vollständig aus. Durch den Unfall wurde die 55-Jährige schwer und zwei der drei Insassen (15 J. & 21 J.) des Opel leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000EUR geschätzt.

Fahrzeuge nach Auffahrunfall nicht mehr fahrbereit. Eine Person leichtverletzt

Worpswede. Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitagnachmittag um 16:45 Uhr auf der Bremer Landstraße (L153). Eine 71-jährige befuhr mit ihrem Pkw VW die L153 und musste verkehrsbedingt bremsen. Die dahinter befindliche 80-jährige Führerin des Pkw Skoda erkannte die Situation zu spät und fuhr dem Pkw VW hinten auf. Durch den Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab und auf einer Backsteinmauer zum Stehen. Die 80-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell