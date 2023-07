Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Ermittlungen wegen Einbruchs in ein Geschäft und ein Wohnhaus - Tatverdächtige gefasst ++

Landkreis Osterholz (ots)

Lilienthal. Um kurz nach ein Uhr am Donnerstagmorgen brachen den Ermittlungen zufolge zwei Täter in einen Lebensmittelladen in der Straße "An der Martinskirche".

Sie gelangten demnach gewaltsam durch die Schiebetür in das Geschäft und stahlen Lebensmittel. Die Ermittlungen richten sich nach derzeitigen Erkenntnissen gegen zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren.

Weiterhin stehen die beiden jungen Männer im Verdacht in derselben Nacht, in ein Wohnhaus in der Zinckestraße eingebrochen zu sein. In das Einfamilienhaus gelangten die Einbrecher nach ersten Informationen gewaltsam durch eine Terrassentür. Aufgefundenes Bargeld und Tablets nahmen sie demzufolge an sich und flüchteten mit der Beute.

Die Polizei Osterholz hatte die beiden Beschuldigten nach ersten Ermittlungen am Donnerstagvormittag gefasst. Ein Großteil der mutmaßlichen Beute wurde im Zuge dessen aufgefunden. Die jungen Männer wurden nach Durchführen der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall und Wohnungseinbruchdiebstahl werden indes fortgeführt und dafür die gesicherten Spuren ausgewertet. Der gesamte Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Mögliche Zeugen, die etwas Auffälliges in der Umgebung der beiden Tatorte bemerkt haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell