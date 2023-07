Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Zeugen nach Werkzeugdiebstahl aus Pkw gesucht ++

Landkreis Verden (ots)

Emtinghausen. Auf unbekannte Weise gelangten Diebe am Mittwoch in einen Citroen in einem Carport in der Straße "Auf dem Mühlenkamp". Zwischen ein Uhr in der Nacht und dem Nachmittag stahlen die Diebe den Informationen zufolge Werkzeuge und ein Portemonnaie aus dem Innenraum und flüchteten anschließend unerkannt. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei Achim gebeten.

