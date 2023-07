Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Ohne Fahrerlaubnis am Steuer ++ Schwerer Verkehrsunfall in Worpswede ++

Landkreis Osterholz (ots)

Ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Lübberstedt/Osterholz-Scharmbeck. In zwei Fällen untersagten Beamte am Dienstag die Weiterfahrt, nachdem sie feststellten, dass die Fahrer keine Fahrerlaubnis hatten.

Beamte der Polizei Hambergen kontrollierten einen 44-jährigen Fahrer eines Opel am späten Dienstagvormittag in der Bahnhofstraße und stellten dabei fest, dass der Mann gar nicht am Steuer sitzen durfte, weil er keine Fahrerlaubnis hatte.

In der Westerbecker Straße kontrollierten Beamte der Polizei Osterholz am Dienstagabend einen 60-Jährigen in einem Daimler Chrysler und stellten fest, dass dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen worden war.

In beiden Fällen leitete die Polizei Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Schwerer Verkehrsunfall in Worpswede

Worpswede. Am Mittwochmittag zog sich ein 37-jähriger Fahrer eines Sattelzuges bei einem Unfall schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen kurz nach 12 Uhr hatte der 37-Jährige den ersten Informationen zufolge einen am Fahrbahnrand haltenden Lkw in der Dorfstraße in Fahrtrichtung Neu St. Jürgen überholt. Beim Einscheren mit dem mit Sand beladenen Sattelzug kam der 37-Jährige demnach nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der Sattelzug umkippte.

Ersthelfende hielten den Informationen zufolge an der Unfallstelle an, halfen dem 37-Jährigen beim Verlassen des Führerhauses und kümmerten sich um die Erstversorgung.

Die Freiwilligen Feuerwehren Mewenstedt und Neu St. Jürgenwaren am Unfallort im Einsatz, die Polizei Worpswede nahm den Unfall auf. Mehrere zehntausend Euro Sachschaden entstanden durch den Unfall. Die Bergung des Fahrzeuges durch den Abschlepper dauert derzeit an. Auch die Vollsperrung der Fahrbahn muss für die Dauer der Arbeiten an der Unfallstelle aufrecht erhalten bleiben. Mit einer Aufhebung ist nicht vor dem späteren Nachmittag zu rechnen.

