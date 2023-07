POL-VER: Pressemitteilung vom 11.07.2023

Landkreis Verden (ots) - LANDKREIS VERDEN Verden. Am heutigen Morgen trat Ammoniak in Geschäftsräumen in der Max-Planck-Straße aus. Hierbei verletzten sich mehrere Menschen. Gegen 09:10 Uhr trat Ammoniak in Geschäftsräumen aus. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind aktuell vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen verletzten sich mehrere Menschen mindestens leicht. Eine genaue Anzahl und das Ausmaß der Verletzungen ...

