Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 10.07.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Feldbrand in Kirchlinteln ++

Kirchlinteln. Am Sonntagmittag kam es zu einem Feldbrand im Bereich Hingstmoorweg.

Ersten Erkenntnissen zufolge fing einer auf einem Acker befindliche Rundballenpresse aus ungeklärter Ursache Feuer. Das Feuer griff auf das dortige Feld und ein angrenzendes Waldstück über. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Insgesamt waren etwa 1,5 ha von dem Brand betroffen.

Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen. Hinweise in diesem Zusammenhang können unter 04231/8060 mitgeteilt werden.

++ Mähdrescher in Brand ++

Achim. Am Sonntagabend geriet ein Mähdrescher während der Fahrt in Brand.

Gegen 18:40 Uhr entzündete sich ein Mähdrescher während der Fahrt auf der Verdener Straße in Höhe der Bahnhofstraße. Der Brand kann durch einen bordeigenen Feuerlöscher weitestgehend gelöscht werden. Die Feuerwehr streute die Fahrbahn mit Bindemitteln ab. Nach derzeitigen Erkenntnissen verletzten sich keine Personen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Als Brandursache wird aktuell ein technischer Defekt in Form einer Hitzeentwicklung an einem Kettenantrieb angenommen.

++ Diebstahl aus Lagerhallen und Containern entwendet ++

Langwedel. Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Einbruch in mehrere Lagerhallen, Containern sowie in ein Fahrzeug in der Feldstraße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagmittag und Sonntagmorgen gewaltsam Zutritt zu den Lagerhallen, mehreren Containern und einem Wohnmobil. Die Täter entwendeten unter anderem Werkzeug und einen Anhänger und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei Verden bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten sich unter 04231/8060 zu melden.

++ Pedelecfahrerin und Motorradfahrer zusammengestoßen ++

Thedinghausen. Am Sonntagmorgen kam es gegen 09:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pedelecfahrerin und einem Motorradfahrer in der Achimer Landstraße. Die Fahrerin des Pedelecs verletzte sich hierbei leicht.

Nahe der Holtorfer Dorfstraße beabsichtigte ersten Informationen zufolge eine 69-jährige Fahrerin mit ihrem Pedelec die Achimer Landstraße zu überqueren. Hierbei übersah die Fahrerin einen von links kommenden und bevorrechtigten 58-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 69-Jährige leicht verletzte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand am Pedelec ein Totalschaden von rund 3.000 Euro. Das Motorrad blieb nach erster Begutachtung unbeschädigt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Brandentwicklung an Garage ++

Ritterhude. Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Schwelbrand an einer Garage in der Goethestraße.

Mutmaßlich durch warme Außentemperaturen sowie einer LED-Leiste an der Außenwand einer Garage entzündete gegen 15:50 Uhr ein dort befindliches Wespennest, woraufhin ein Schwelbrand entstand. Feuerwehr und Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort. Ersten Erkenntnissen zufolge verletzte sich niemand.

