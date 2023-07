POL-VER: Nachtragsmeldung: Entwarnung nach Verdacht des Ammoniakaustritts

Landkreise Verden & Osterholz (ots) - Landkreis Verden +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Pkw fährt in Kellerschacht +++ Einbruch in Einfamilienhaus Oyten. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Gustav-Volmer-Straße in Oyten zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hierbei wurde eine Terrassentür durch die bislang unbekannten Täter aufgehebelt und das ...

mehr