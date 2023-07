Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Tankstelle überfallen - Zeugen gesucht ++ Einbrüche in Wohnhäuser ++ Transporter aufgebrochen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Tankstelle überfallen - Zeugen gesucht ++

Achim. Am Mittwoch, 12.07.2023, gegen 22:00 Uhr, wurde eine Tankstelle in der Verdener Straße - die unweit der Straße Am Friedhof liegt - überfallen.

Ersten Informationen zufolge betrat der bisher unbekannte Täter den Verkaufsraum und bedrohte einen 34 Jahre alten Mitarbeiter. Der Täter erbeutete Bargeld und flüchtete zu Fuß in Richtung Etelsen. Der 34-Jährige blieb körperlich unverletzt.

Der Täter wird als männlich und ca. 1,65 m groß beschrieben werden. Er habe eine dunkle Winterjacke und eine dunkle Jogginghose getragen. Weiterhin war der Täter mit einem dunkeln Stoffgegenstand vermummt. Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, konnte den Täter jedoch nicht feststellen. Noch am Abend führte die spezialisierte Tatortgruppe Verden eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung durch. Die Ermittlungen, welche der Zentrale Kriminaldienst in Verden übernimmt, dauern nun an.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Ladendieb ertappt ++

Verden. Eine 31-Jährige wurde am Mittwochnachmittag beim Ladendiebstahl ertappt. Die Frau hatte in einem Supermarkt im Holzmarkt den Informationen zufolge Waren im Wert von fast 100 Euro zu stehlen versucht, wurde jedoch entdeckt. Die Beamten der Polizei Verden leiteten eine Anzeige wegen Ladendiebstahls ein.

++ Ladendiebstahl schlägt fehl ++

Ottersberg/Posthausen. Ware im Wert von mehreren hundert Euro musste eine 70-Jährige am Mittwochnachmittag an ein Einkaufszentrum in Posthausen zurückgeben. Die Frau hatte unter anderem Kleidung zu stehlen versucht, was jedoch nicht gelang. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls wurde gegen die Frau eingeleitet.

++ Einbruch in Wohnhaus ++

Oyten. Bislang unbekannte Täter drangen ersten Ermittlungen zufolge zwischen vergangenem Mittwoch, 05.07.2023, und Mittwoch, 12.07.2023, in ein Einfamilienhaus in der Marienburger Straße ein. Anschließend durchsuchten die Einbrecher das Wohnhaus nach Beute, flüchteten jedoch den ersten Erkenntnissen zufolge ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Die Polizei Achim bittet mögliche Zeugen, die etwas Ungewöhnliches bemerkt haben unter 04202/9960 um Hinweise.

++ In Wohnhaus eingebrochen ++

Ottersberg. Am Mittwoch brachen unbekannte Täter zwischen dem Vormittag und kurz nach 15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Amtsmanns Weide ein. Nachdem sie den ersten Ermittlungen zufolge ein Fenster aufgehebelt hatten, durchsuchten sie sämtliche Räume nach Beute. Nach den bisherigen Informationen flüchteten die Täter jedoch ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen, die etwas Auffälliges in der Umgebung bemerkt haben, werden von der Polizei Achim unter 04202/9960 um Hinweise gebeten.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Unbekannte sägen Eiche an ++

Ritterhude. Zwischen dem 09.07.2023, 18:00 Uhr, und dem 11.07.2023, 19:00 Uhr, haben bisher unbekannte eine rund 40 Jahre alte Eiche in der Straße Buchenhügel angesägt. Die Eiche steht auf dem Grundstück eines Wohnhauses. Der Stamm ist derart beschädigt, dass die Eiche gefällt werden muss. Zeugen werden gebeten, Hinweise an das Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Transporter aufgebrochen ++

Schwanewede. Bislang unbekannte Täter hebelten zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag einen Transporter eines 45-Jährigen im Furthweg auf und stahlen diverses Werkzeug. Der Transporter war dort auf einem Grundstück abgestellt. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Die Polizei Osterholz bittet Zeugen unter 04791/3070 um Hinweise zu der Tat.

++ Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Ritterhude. Ein 58-Jähriger Fahrer eines Motorrollers zog sich am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall auf der B74 leichte Verletzungen zu. Der 58-Jährige musste demnach verkehrsbedingt anhalten, was ein 73-Jähriger offenbar übersah und auf den Roller auffuhr.

++ Lichtzeichenanlage beschädigt ++

Schwanewede. Zwischen gestern, 18:00 Uhr, und heute, 07:00 Uhr, beschädigten Unbekannte eine Lichtzeichenanlage, welche an der Einmündung Betonstraße/Langenberg aufgestellt ist. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam den Schaltschrank und rissen die elektrischen Einrichtungen heraus, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Lichtzeichenanlage ist derzeit defekt - wann sie wieder funktionstüchtig ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell