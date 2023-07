Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Drei Menschen bei Unfall lebensgefährlich und eine Person leichtverletzt ++ Umfangreiche polizeiliche Maßnahmen ++ Unter Alkoholeinfluss am Steuer ++

Landkreis Verden (ots)

Drei Menschen bei Unfall lebensgefährlich und eine Person leichtverletzt

Langwedel. Am späten Mittwochvormittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Feldstraße, bei dem drei Personen lebensgefährliche Verletzungen und eine Person leichte Verletzungen erlitten.

Den Informationen zufolge wollte ein 25-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw von der Autobahn 27 kommend von der Feldstraße nach links in den Leinenkamp einbiegen und übersah aus unbekannten Gründen dabei einen entgegenkommenden Mini, der bevorrechtigt war. Bei dem folgenden Zusammenstoß verletzten sich der 54-jährige Fahrer sowie eine 21-jährige und eine 53-jährige Insassin des Mini demnach lebensgefährlich. Der 54-Jährige und die 21-Jährige wurden von Rettungskräften mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht, nachdem sie aus dem Fahrzeug befreit wurden. Die 53-jährige Insassin musste ebenfalls aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend von Rettungskräften in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-jährige Fahrer musste ebenfalls zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. An der Unfallstelle dauerten die Maßnahmen noch geraume Zeit an, sodass eine Vollsperrung der Feldstraße bis in den Nachmittag andauerte. Eine umfangreiche Unfallaufnahme führten die Beamten der Polizeiinspektion Verden/Osterholz durch.

Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden.

Umfangreiche polizeiliche Maßnahmen

Langwedel. Am Dienstagmorgen erlitt ein 33-jähriger Mann in einem Wohnhaus in Langwedel schwere Verletzungen.

Die Umstände, die zu den Verletzungen führten sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Im Laufe des Vormittags wurden daher umfangreiche polizeiliche Maßnahmen im Landkreis Verden sowie in Bremen durchgeführt. Hierbei wird aktuell eine mögliche Verursachung durch Dritte überprüft. Die Ermittlungen dazu dauern an, ein Ergebnis steht noch aus.

Der 33-Jährige wird in einem umliegenden Krankenhaus behandelt.

Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Verden. Ein 52-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag aus dem Verkehr gezogen, weil er unter Alkoholeinfluss am Steuer saß. Beamte der Polizei Verden hatten den Fahrer eines Mercedes in der Lindhooper Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von mehr als 1,4 Promille Alkohol in der Atemluft ergeben. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe, die noch untersucht wird. Die Polizeibeamten entzogen ihm den Führerschein und leiteten Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

