Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Korrektur zum Überfall auf Tankstelle: Tatzeit am Mittwochabend kurz vor 23:00 Uhr

Achim. (ots)

Am Mittwochabend, 12.07.2023, wurde eine Tankstelle in der Verdener Straße - die unweit der Straße Am Friedhof liegt - überfallen (wir berichteten).

In der ersten Meldung hatte die Polizeiinspektion Verden/Osterholz von einer Tatzeit gegen 22:00 Uhr berichtet. Tatsächlich soll der Überfall jedoch gegen kurz vor 23:00 Uhr geschehen sein. Mögliche Zeugen werden daher erneut um Hinweise auf Auffälligkeiten gebeten, die sie im Verlauf des Mittwochabends in der Umgebung wahrgenommen haben. Die Polizei Achim nimmt diese unter 04202/9960 entgegen.

Die Informationen zur Tat:

Ersten Informationen zufolge betrat der bisher unbekannte Täter den Verkaufsraum und bedrohte einen 34 Jahre alten Mitarbeiter. Der Täter erbeutete Bargeld und flüchtete zu Fuß in Richtung Etelsen. Der 34-Jährige blieb körperlich unverletzt.

Der Täter wird als männlich und ca. 1,65 m groß beschrieben werden. Er habe eine dunkle Winterjacke und eine dunkle Jogginghose getragen. Weiterhin war der Täter mit einem dunkeln Stoffgegenstand vermummt. Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, konnte den Täter jedoch nicht feststellen. Noch am Abend führte die spezialisierte Tatortgruppe Verden eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung durch. Die Ermittlungen, welche der Zentrale Kriminaldienst in Verden übernimmt, dauern nun an.

