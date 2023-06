Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen auf der K 4256 - Person schwer verletzt - PM 2

Nußloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem BMW auf der K 4256 von Walldorf in Richtung Nußloch. An der Abfahrt zur B 3 in Richtung Wiesloch bog er nach links ab, ohne jedoch auf einen, auf der K 4256 in Richtung Walldorf fahrenden, Opel zu achten. Beide Fahrzeuge trafen beinahe frontal aufeinander und wurden so schwer beschädigt. Die 62-jährige Fahrerin verletzte sich dabei schwer, was eine medizinische Abklärung im Krankenhaus ergab. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Unfallschaden von knapp 25.000 Euro.

Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

