Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/K 4156/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrer leicht verletzt - Unfallverursacher flüchtet - Zeugenaufruf!

Sandhausen/K 4156/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Leicht verletzt wurde ein 17-jähriger Radfahrer am Dienstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr auf der K 4156, nachdem ein unbekannter Pkw-Fahrer oder eine unbekannte Pkw-Fahrerin bei einem Abbiegevorgang mit dem jungen Mann kollidierte. Der 17-Jährige fuhr mit seinem Rad den Radweg der K 4156 in Richtung St. Ilgen entlang. Ebenso fuhr der oder die Unbekannte parallel die Straße in Richtung Ilgen entlang und kollidierte beim Linksabbiegen in die Straße "Am Sportplatz" mit dem 17-Jährigen. Der Radfahrer kam glücklicherweise nicht zum Sturz, zog sich jedoch leichte Verletzungen am linken Bein zu. Anschließend flüchtete der oder die Unbekannte mit dem Pkw in Richtung Gottlieb-Daimler-Straße. An dem Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden im mittleren zweistelligen Bereich.

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten und Angaben zum Fahrer/zur Fahrerin oder zum Pkw machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0621/174-4111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell