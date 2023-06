POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrtsverletzung führt zu Unfall mit hohem Sachschaden und einem Leichtverletzten

Mannheim (ots) - Am Dienstag verständigte um 17:30 Uhr die Fahrerin eines Hyundai die Polizei, da ihr an der Kreuzung Helmut-Kohl-Straße/ Glücksteinallee ein Mazda aufgefahren war, als sie an der roten Ampel hielt. Nach dem Unfall machte der Verursacher aber keinerlei Anstalten aus seinem Auto auszusteigen und reagierte auch sonst nicht auf sie. Bei der ...

