Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Großbrand in der Hempelstraße

Altenburg (ots)

Altenburg: Gegen 12:30 Uhr am gestrigen Tag (12.06.2023) ging die Meldung bei der Rettungsleitstelle ein, dass es in der Hempelstraße in Altenburg brennen soll. Unverzüglich rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Einsatzort aus. Als diese bei dem Mehrfamilienhaus eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Flammen. In der Folge wurden Löschmaßnahmen eingeleitet, die Örtlichkeit weiträumig abgesperrt und eine Warnmeldung herausgegeben. Da die Flammen bereits auf ein benachbartes Haus übergriffen und für zwei weitere Häuser Brandgefahr bestand, wurden die Anwohner der insgesamt vier betreffenden Häuser evakuiert bzw. verließen eigenständig ihre Wohnungen. Nach derzeitigen Informationen wurde eine Anwohnerin (28) leicht verletzt und in der Folge medizinisch versorgt.

Ergänzend dazu verzeichneten die Einsatzkräfte mehrere Fahrzeuge, die durch herabfallende Hausteile beschädigt wurden. Um diese vor weiteren Beschädigungen zu schützen und um mehr Platz für die Rettungskräfte zu schaffen, mussten mehrere Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Trotz intensiver Löschmaßnahmen der Feuerwehr kam es am Abend bzw. in der Nacht immer wieder zum erneuten Ausbruch des Brandes. Bis dato hält die Feuerwehr eine Brandwache.

Nach aktuellen Erkenntnissen sind die beiden Häuser, welche durch die Flammen beschädigt wurden, nicht bewohnbar. Alle Anwohner kamen privat unter. Die Bewohner der beiden anderen Häuser konnten gestern Abend wieder in ihre Wohnungen zurück.

Insgesamt wurde die Gebäudesubstanz bei drei Häusern beschädigt. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bezifferbar.

Warum es letzten Endes zum Brandausbruch kam, ist unbekannt. Die Kriminalpolizei in Altenburg hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Brandausbruch geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell