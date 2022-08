POL-MK: Mountainbike aus Hausflur entwendet

Balve (ots) - Eine 62-Jährige war am Dienstagmorgen, gegen 10:30 Uhr, in einem Discounter an der Hönnetalstraße einkaufen. Ihr Portemonnaie lag währenddessen in ihrer Handtasche, welche sie über die Schulter trug. Als sie an der Kasse zahlen wollte, stellte sie das Fehlen ihrer Geldbörse samt Inhalt fest. Vom Diebstahl selber bemerkte die 62-Jährige nichts. Die Polizei warnt weiterhin vor Dieben in Discountern. ...

