Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: 63-Jähriger vermisst - Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Montagabend, 19.06.2023, wurde der 63-jährige Wolfram B. als vermisst gemeldet. Am früheren Abend bestand noch Kontakt mit einem Angehörigen via Messenger. Es ist davon auszugehen, dass der Vermisste mit einem schwarz-grauen Motorrad der Marke KTM - 790 Duke mit Heidelberger Kennzeichen unterwegs ist.

Er ist jedoch weder an seine Wohnanschrift zurückgekehrt, noch bestand seitdem weiterer Kontakt.

Da Wolfram B. auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen und die Absuche möglicher Hinwendungsorte führte bislang nicht zu seinem Auffinden, weshalb die Kriminalpolizei sich nun mit Lichtbildern des Vermissten an die Öffentlichkeit wendet. Diese können hier abgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schwetzingen-vermisstenfahndung/

Über die Lichtbilder hinaus kann Wolfram B. wie folgt beschrieben werden:

ca. 1,80 groß

ca. 73 kg schwer

Augenfarbe: blau

Haarfarbe: hellbraun, ggf. grauer Kinnbart

Brillenträger

trug bei seinem Verschwinden vermutlich eine Motorradjacke

Wer den Vermissten und/oder das oben beschriebene Motorrad gesehen hat oder aus anderen Gründen Hinweise zu seinem Aufenthaltsort hat, meldet sich bitte beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der 0621/174-4444 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell