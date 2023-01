Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Defekt an Backofen

Lathen (ots)

Polizei und Feuerwehr mussten am gestrigen Freitag gegen 18:45 Uhr zu einem Einsatz in die "Fallerslebenstraße" in Lathen ausrücken. Aufgrund eines technischen Defekts an einem Backofen war es in der Küche einer dortigen Wohnung zu einer Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr war mit zwanzig Einsatzkräften vor Ort. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

