Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach am Dienstag zwischen 10:40 Uhr und 13:40 Uhr in ein Haus in der Karlsruher Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Küchenfenster eingeschlagen, um so in das Innere zu gelangen. Die Täterschaft durchsuchte Schränke in mehreren Räumen und entwendete Schmuck sowie eine Kamera. Dann verließ sie das Haus wieder über das zerstörte Fenster.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Falls des schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Telefonnummer 0621/174-4444, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell