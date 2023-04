Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Freitagmittag, dem 8 April 2023 zwischen 13 Uhr und 13:15 Uhr kam es in der Rodalber Straße 56 in Pirmasens zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Der geschädigte Audi A6 in der Farbe schwarz einer 63-jährigen Frau aus Kaiserslautern wurde hierbei am Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt. Vermutlich blieb der Unfallverursacher bei der Vorbeifahrt am Spiegel hängen und entfernte sich dann von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell