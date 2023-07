POL-VER: +++ Fit im Auto - Fahrsicherheitstraining für erfahrene Autofahrer im Landkreis Osterholz +++

LK Verden/LK Osterholz (ots) - Heuballenbrand in Lagerscheune.Kirchlinteln. Am Samstagvormittag gerieten in einer Scheune an der Otersener Dorfstraße in Otersen Heuballen in Brand. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Brandes auf die gesamte Lagerscheune verhindert werden. Durch das Feuer entstand ein geschätzter Gebäudeschaden von ca. 30000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch ...

