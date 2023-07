Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 17.07.2023

Landkreis Verden (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Einfamilienhaus ++

Achim. Am Sonntag kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Auf den Triften.

Derzeit unbekannte Täter verschafften sich zwischen 11:15 Uhr und 14:25 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus und entwendeten Schmuck und Bargeld. Anschließend flohen die Täter unerkannt.

Die Polizei Achim bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch unter 04202/9960.

++ Schmuck und Bargeld entwendet ++

Ottersberg. In der vergangenen Woche kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Verdener Straße.

Während der letzten Woche brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein und stahlen Schmuck und Bargeld. Anschließend flohen die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Achim bittet um Zeugenhinweise unter 04202/9960.

++ Einbruch in Wohnhaus ++

Oyten. Von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Marienburger Straße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus. Diebesgut wurde nach bisherigen Stand nicht entwendet.

Zeugenhinweise können unter 04202/9960 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell