POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung im Stadtgebiet

Delmenhorst (ots)

Ein verletzter Mann hat am Donnerstag, 22. Juni 2023, gegen 15:25 Uhr, eine Bankfiliale in der Bahnhofstraße in Delmenhorst aufgesucht und um Verständigung der Polizei gebeten.

Die alarmierten Beamten der Polizei trafen in der Filiale auf einen 25-jährigen Mann aus Delmenhorst, der oberflächliche Verletzungen am Oberkörper aufwies. Die ebenfalls verständigten Rettungskräfte stuften die Verletzungen als leicht ein und fuhren den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass es vor einer Spielhalle in der Friedrich-Ebert-Allee, Ecke Orthstraße, zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 25-jährigen Opfer und einem Bekannten gekommen ist. Nach der Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Bekannte ein Messer eingesetzt haben soll, flüchtete der 25-Jährige in die Innenstadt und begab sich in die Bankfiliale.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die eine Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern vor der Spielhalle beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

