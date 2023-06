Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw bei Unfall in Brake erheblich beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits in der Zeit von Montag, 19. Juni 2023, bis Dienstag, 20. Juni 2023, wurde ein Pkw bei einem Verkehrsunfall in Brake erheblich beschädigt. Es werden Zeugen gesucht.

Der Geschädigte parkte einen schwarzen Seat gegen 21:00 Uhr auf einem Parkplatz am Meyers Hellmer, der an die B212 grenzt. Gegen 07:00 Uhr des nächsten Morgens stellte er erhebliche Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite fest. Auf der gesamten Länge waren massive Kratzer und Beulen zu sehen, die zu einem Schaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro führten. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass die Schäden beim Vorbeifahren eines anderen, möglicherweise roten Fahrzeugs entstanden waren.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell