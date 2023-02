POL-HAM: Rücknahme der Vermisstenfahndung

Hamm-Pelkum (ots) - Der Fahrer eines dunkelblauen VW flüchtete am Mittwoch, 1. Februar, gegen 15.50 Uhr, nachdem er einen Verkehrsunfall auf der Lohauserholzstraße verursachte. Der Fahrer des dunkelblauen Wagens touchierte bei einem Überholmannöver den Volkswagen eines 53-Jährigen aus Hamm. Anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Rathenaustraße. An ...

