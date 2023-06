Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Junges Mädchen bei Verkehrsunfall verletzt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein junges Mädchen ist bereits am Dienstag, 20. Juni 2023, gegen 11:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt worden. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 13-Jährige aus Delmenhorst befuhr den Radweg der Mühlenstraße in Richtung Nutzhorner Straße. Beim Überqueren der Gerhart-Hauptmann-Straße wurde sie von einem schwarzen Kleinwagen erfasst. Der Fahrer, ein älterer Herr, befuhr die Mühlenstraße in derselben Richtung und bog nach rechts in die Gerhart-Hauptmann-Straße ab. Nach dem Zusammenstoß kam das Mädchen zu Fall. Der Mann hielt mit seinem Kleinwagen kurz an, entfernte sich aber dann vom Unfallort.

Zwei bislang ebenfalls unbekannte Mädchen kümmerten sich um die verletzte 13-Jährige, die später ein Krankenhaus aufsuchte. Hier wurden diverse Prellungen festgestellt. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die beiden helfenden Mädchen, um Hinweise zum Unfallverursacher. Diese werden unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell