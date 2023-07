Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 20.07.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Geldbörsen in Fußgängerzone gestohlen - Polizei sucht nach Zeugen ++

Verden. Sowohl am vergangenen Montag, den 10.07.2023, als auch am Freitag, den 14.07.2023, kam es zu Diebstählen von Geldbörsen in der Verdener Innenstadt.

Ein 70-jähriger Mann war am Montag gegen 11:15 Uhr mit seiner Frau in der Innenstadt (Große Straße) unterwegs und führte eine Geldbörse in seiner Gesäßtasche mit sich. Im Weiteren bemerkte der Mann das Fehlen seiner Geldbörse und erstattete Anzeige bei der Polizei. Das Portemonnaie konnte inzwischen wieder aufgefunden werden, jedoch fehlte das darin befindliche Bargeld.

Am Freitag war eine 57-jährige Frau ebenfalls gegen 12:00 Uhr in der Fußgängerzone (Große Straße) und in dortigen Geschäften zu Fuß unterwegs. Aus einem mitgeführten Rucksack entwendeten bislang unbekannte Täter ebenfalls eine Geldbörse samt Inhalt. Ein konkreter Tatzusammenhang konnte bislang nicht bestätigt werden, wird jedoch standardmäßig geprüft.

Die Polizei Verden bittet nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesen Zusammenhängen gemacht haben, sich unter 04231/8060 zu melden. Sollten sich weitere Diebstähle zugetragen haben, können diese ebenfalls bei der Polizei Verden oder jeder anderen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.

++ Pedelec-Fahrerin leicht verletzt ++

Verden. Im Bereich der Anschlussstelle Verden-Nord kam es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Pedelec-Fahrerin leicht verletzte.

Gegen 12:20 Uhr fuhr eine 30-jährige Fahrerin eines Opel von der A27 die Anschlussstelle Verden-Nord ab und beabsichtigte nach ersten Informationen nach rechts auf die Hamburger Straße abzubiegen. Hierbei übersah die Fahrerin eine von rechts kommende 41-jährige Pedelec-Fahrerin. Die Pedelec-Fahrerin verletzte sich infolge des Zusammenstoßes leicht. Rettungsdienst vor Ort.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Höhe konnte bislang nicht näher beziffert werden.

++ Verkehrsunfall auf der A1 ++

Oyten/A1. Am Mittwochnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A1, bei dem sich eine Person vermutlich leicht verletzte.

Ein 51-jähriger Fahrer eines VW befuhr gegen 16:30 Uhr die A1 in Richtung Münster. Zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten beabsichtigte der Fahrer auf den Standstreifen zu fahren, wobei er zunächst nach rechts und anschließend wieder nach links auf den Hauptfahrstreifen zog. Hierbei kollidierte der Fahrer mit einem dem Auflieger eines 52-jährigen Fahrers eines Lkw und kam letztendlich an der Mittelschutzwand zum Stehen. Der Fahrer der VW wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Nach erstem Stand verletzte er sich leicht.

Der VW war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 9.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Versuchter Einbruch in Wohnhaus ++

Schwanewede. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus im Tilsiter Weg.

Zwischen 21:30 Uhr und 08:00 Uhr versuchten sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Dies misslang und die Täter flohen in unbekannte Richtung.

Der Kriminal- und Ermittlungsdienst Osterholz bittet nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, diese unter 04791/3070 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell