POL-VER: Pressemitteilung vom 19.07.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN ++ Leichtverletzt nach Verkehrsunfall ++ Achim. Am Montagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall im Stadtgebiet, bei dem sich eine Person leicht verletzte. Gegen 16:30 Uhr hielt eine 48-jährige Fahrerin eines VW verkehrsbedingt an einer roten Ampel in der Obernstraße, nahe der Brückenstraße. Eine ebenfalls in Richtung Baden fahrende 61-jährige Fahrerin ...

mehr