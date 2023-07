Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach Unfall gesucht: 84-Jähriger lebensgefährlich verletzt ++ Brand zügig gelöscht ++

Landkreis Osterholz (ots)

Zeugen nach Unfall gesucht: 84-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Lilienthal. Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr verletzte sich ein 84-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades bei einem Unfall nach aktuellen Erkenntnissen lebensgefährlich. Den ersten Informationen zufolge soll der Mann in der Hauptstraße in Fahrtrichtung Bremen in die Schienen der Straßenbahn geraten und schließlich gestürzt sein. Mehrere Passanten sollen sich um den Mann gekümmert und Rettungskräfte alarmiert haben. Der Unfall passierte demnach kurz hinter der Einmündung zur Moorhauser Landstraße.

Eine bislang unbekannte Radfahrerin soll den Unfall beobachtet haben. Für die Ermittlungen zum Unfallhergang der Polizei Lilienthal sind die Frau und die weiteren Passanten wichtige Zeugen. Die Beamten der Polizei Lilienthal bitten die Zeugen oder Personen, die Hinweise auf die unbekannten Zeugen geben können, unter 04298/465660 um Kontaktaufnahme.

Brand zügig gelöscht

Lilienthal. In einem Wintergarten im Mühlenweg kam es ersten Informationen zufolge am Sonntagmittag zu einem Feuer an einem Gasofen. Die Feuerwehr löschte das Feuer zügig ab, sodass es den Erkenntnissen zufolge zu keinem Gebäudeschaden kam. Der 79-Jährige, der den Ofen demnach bediente, wurde von Rettungskräften zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es genau zu dem Feuer kam, ist derzeit noch nicht klar. Ein Sachschaden kann nicht genau beziffert werden.

