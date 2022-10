Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Verkehrsunfall

Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Issum (ots)

Am Donnerstag (06. Oktober 2022) kam es gegen 17:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Nordring / Kapellener Straße in Issum. Ein 38-jähriger Mann aus Issum war mit seinem Fahrzeug auf dem Nordring aus Richtung Schwarzer Dyck in Richtung Kapellener Straße unterwegs. Beim Abbiegevorgang, übersah er einen 65-jährigen Mann, welcher aus entgegengesetzter Richtung kommend, mit seinem Pedelec unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Pedelecfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zu zog. Der 65-jährige Mann wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und zur weiteren Beobachtung aufgenommen. (pp)

