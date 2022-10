Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Kartenbetrug

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Kalkar (ots)

Am 20. Juli 2022 hatte ein Mann seine Geldbörse in Kalkar verloren. Diese enthielt eine EC-Karte und zudem eine Notiz mit der dazugehörigen PIN. Ein unbekannter Täter fand das Portmonee offenbar und konnte am selben Tag, noch vor der Kartensperrung, in einer Bankfiliale an der Altkalkarer Straße 2000 Euro vom Konto des Geschädigten abheben. Dabei wurde der Unbekannte von einer Überwachungskamera erfasst. Die Bilder sind unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/88711

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zur Identität des abgebildeten Mannes machen? Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell