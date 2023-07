Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 26.07.2023: ++ E-Scooter gestohlen ++ Minderjährige versuchen einzubrechen ++ Leichtverletzte nach Verkehrsunfällen ++ Einbruch in Wohnhaus ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ E-Scooter gestohlen ++

Verden. Am Sonntag kam es im Laufe des Tages zu einem Diebstahl eines E-Scooters in der Klaus-Groth-Straße.

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen 09:30 Uhr und 16:00 Uhr einen E-Scooter, welcher mittels Kabelschloss an einem Fahrradstand angeschlossen war.

Die Polizei Verden bittet um sachdienliche Hinweise unter 04231/8060.

++ Minderjährige versuchen einzubrechen ++

Verden. In der Nacht zum heutigen Mittwoch versuchten Minderjährige zunächst in eine Tankstelle einzubrechen und scheiterten anschließend an einem Snack-Automaten.

Gegen 01:10 Uhr begaben sich insgesamt drei Minderjährige auf ein Tankstellengelände im Berliner Ring und versuchten zunächst mit körperlicher Gewalt in das Gebäude zu gelangen. Anschließend schlugen die Täter mit einem Gullydeckel die Verglasung der Tankstelle ein. Mutmaßlich aufgrund eintreffender Streifenbesetzungen flohen die Täter zunächst.

Gegen 02:15 Uhr versuchten die Täter einen Snackautomaten am Bahnhof aufzubrechen. Auch in diesem Fall wurde ein Gullydeckel genutzt. Am Bahnhof können schließlich zwei Tatverdächtige festgestellt werden. Beide sind minderjährig und männlich.

In beiden Fällen wurde kein Diebesgut entwendet.

Die Polizei Verden sucht zu beiden Taten Zeugen, die weitere Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich unter 04231/8060 zu melden.

++ E-Bike-Fahrerin leicht verletzt ++

Achim. Am Dienstagnachmittag kam es in der Verdener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Fahrerin eines E-Bikes leicht verletzte.

Ein 32-jähriger Fahrer eines Mercedes beabsichtigte nach ersten Informationen gegen 14:40 Uhr mit seinem Pkw von einem Tankstellengelände auf die Verdener Straße aufzufahren. Hierbei übersah er eine 61-jährige Frau auf ihrem E-Bike, die den Radweg der Verdener Straße in Richtung Obernstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 61-Jährige stürzte und sich leicht verletzte.

Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise mehreren hundert Euro.

++ Leicht verletzt nach Auffahrunfall ++

Achim. Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Roedenbeckstraße, bei dem sich eine Person leicht verletzte.

Gegen 16:20 Uhr befuhr eine 50-jährige Fahrerin eines VW die Roedenbeckstraße in Richtung Giersdorf und musste nach ersten Informationen verkehrsbedingt bremsen. Eine 54-jähriger Fahrerin eines Volvos fuhr hinter der 50-Jährigen und bemerkte den Bremsvorgang zu spät. Sie fuhr der Fahrerin des VW auf, sodass ein Gesamtschaden von rund 1.000 Euro entstand.

Die 54-Jährige verletzte sich infolge des Unfalls leicht.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Wohnhaus ++

Schwanewede. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Langenberger Moor.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 17:00 Uhr und 07:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob Diebesgut entwendet wurde.

Die Polizei Osterholz sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können. Diese werden gebeten sich unter 04791/3070 zu melden.

