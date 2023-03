POL-EU: Diebstähle von Katalysatoren nehmen zu - Präventionstipps

Euskirchen (ots) - Auf einem Firmengelände in der Straße An der Vogelrute setzte am Mittwoch (16.10 Uhr) ein Gabelstaplerfahrer mit seinem Gabelstapler zurück und übersah den hinter ihm stehenden Fahrer eines Lagerfahrzeugs. Es kam zur Kollision. Das Lagerfahrzeug kippte zur Seite weg. Der Fahrer dieses Fahrzeugs wurde dadurch im Führerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr musste den Fahrer (61) Mechernich befreien. Er kam ...

